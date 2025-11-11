Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Täter erbeuten Schmuck von noch nicht bekanntem Wert bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am vergangenen Samstag (08.11.2025) ist es in den Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Louise-Schroeder-Stieg gekommen. Wegen eines aufgezeichneten Temperaturabfalls im Gebäude wird von einer Tatzeit zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr ausgegangen.

Im genannten Tatzeitraum haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei erbeuteten sie Schmuck von noch nicht bekanntem Wert, da eine abschließende Auflistung des Stehlgutes noch nicht vorliegt.

Im Anschluss verließen der oder die Täter das Gebäude und ließen hierbei eine Tür offenstehen, was den Temperatursturz im Gebäude erklären dürfte.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatzeitnähe werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell