Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr Tatort: Bahnstrecke Lehrte - Cuxhaven, Bahnhof Bad Bevensen

Bremen (ots)

Tatzeit: 23.10.2025 / zwischen 02:00 Uhr und 02:25 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in den frühen Nachtstunden des 23.10.2025 vier Fahrräder in das Gleis Fahrtrichtung Hamburg gelegt.

Ein herannahender Güterzug konnte trotz eingeleiteter Schnellbremsung nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr die Fahrräder. Dadurch musste das Richtungsgleis für ca. drei Stunden gesperrt werden und es kam zu Verspätungen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch die Geschwindigkeit des Güterzuges überfahrende und herumfliegende Metallteile im Nahbereich der Gleisanlagen ernsthafte Verletzungen bei Personen verursachen können. Des Weiteren kann es auch zu Sachbeschädigungen an in der Nähe abgestellten PKW kommen.

Die Bundespolizeiinspektion bittet daher um Ihre Mithilfe. Wer hat in den Nachtstunden des 23.10.2025 gegen 02.00 Uhr eine oder mehrere Personen im Bereich des Bahnhofes in Bad Bevensen beobachtet.

Die Bremer Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen, sich unter 0421/16299 - 7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

