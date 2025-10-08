Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: UPDATE zu: Baum fällt in Bahnoberleitung - Zug fährt dagegen - keine Verletzten

Bremen (ots)

Bahnstrecke Bremen - Hamburg, Ortslage Buchholz, 08.10.2025 / 18:00 Uhr

Nachdem eine Hilfslokomotive den Unfallzug abgeschleppt hat, kann die beschädigte Oberleitung repariert werden. Die Strecke ist zumindest eingleisig wieder befahrbar.

Die Bundespolizei hatte ihre Einsatzmaßnahmen vor Ort bereits um 14:53 Uhr abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach der Ast wahrscheinlich in Folge des stürmischen Wetters der vergangenen Tage vom Baum ab.

Wie viele Verspätungen durch den Vorfall insgesamt entstanden sind oder noch entstehen, ist aktuell noch nicht bekannt. Dies kann vrsl. am morgigen Tage bei der Pressestelle der DB erfragt werden.

