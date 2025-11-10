Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt/Ellerbek - Zwei Tageswohnungseinbrüche in den Nachbarorten beschäftigen die Polizei - Zeugen gesucht

Bönningstedt - Ellerbek (ots)

Am vergangenen Samstag (08.11.2025) ist es zu zwei Wohnungseinbruchstaten in Bönningstedt und Ellerbek gekommen.

Im Tatzeitraum von 10.38 Uhr bis 19.15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Bönningstedter Hohenloher Ring ein. Innerhalb des Gebäudes wurden die Räumlichkeiten offenbar durchsucht. Ob der oder die Täter hierbei auch Beute machten, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar und somit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine weitere Tat gab es im Tatzeitraum von 17.15 Uhr bis 20.10 Uhr. In diesem Fall drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ellerbeker Birkenweg ein. Auch hier ist es noch nicht abschließend bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Ob beide Taten wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe im Zusammenhang stehen, wird nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen sein.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Pinneberg, die Hinweise zu Auffälligkeiten in Tatzeit-/Tatortnähe unter der bekannten Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegennimmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell