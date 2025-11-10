Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Täter scheitern mit Einbruchversuch - Polizei sucht Zeugen

Rellingen (ots)

Am 09.11.2025 (Sonntag) ist es im Hermann-Löns-Weg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Täter scheiterten mit ihrem Versuch und erlangten kein Stehlgut.

Im sehr genau feststehenden Tatzeitraum von 11.12 Uhr bis 12.18 Uhr war keiner der Bewohner im Haus. In diesem Zeitraum versuchten unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Dieses Vorhaben misslang und wurde abgebrochen. Somit wurde auch nichts vom Tatort entwendet.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Angaben können dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell