PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Täter scheitern mit Einbruchversuch - Polizei sucht Zeugen

Rellingen (ots)

Am 09.11.2025 (Sonntag) ist es im Hermann-Löns-Weg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Täter scheiterten mit ihrem Versuch und erlangten kein Stehlgut.

Im sehr genau feststehenden Tatzeitraum von 11.12 Uhr bis 12.18 Uhr war keiner der Bewohner im Haus. In diesem Zeitraum versuchten unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Dieses Vorhaben misslang und wurde abgebrochen. Somit wurde auch nichts vom Tatort entwendet.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Angaben können dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:10

    POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Einfamilienhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Norderstedt (ots) - Am Samstag (08.11.2025) kam es in der Straße Im Grunde zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Wohnräume. Es wurden unter anderem ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:49

    POL-SE: Halstenbek - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

    Halstenbek (ots) - Am Freitag (07.11.2025) versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Königstieg einzubrechen. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten die Einbrecher sich zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang offenbar und die Täter flüchteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren