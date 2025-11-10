PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots)

Am Freitag (07.11.2025) versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Königstieg einzubrechen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten die Einbrecher sich zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang offenbar und die Täter flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe zur Aufklärung der Versuchstat. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Königstiegs oder in der näheren Umgebung beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04101 202-0 entgegen. Alternativ können sachdienliche Informationen auch per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

