Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versammlungsgeschehen anlässlich einer Veranstaltung im Norderstedter Rathaus

Norderstedt (ots)

Am Samstag (08.11.2025) fanden zwei Versammlungen im Zusammenhang mit einer im Rathaus Norderstedt geplanten Veranstaltung der Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) statt. Im Vorwege wurden die Versammlungen bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Die Polizei war mit einem zusätzlichen Kräfteansatz vor Ort und trug mit ihrem Einsatzkonzept zu einem weitestgehend störungsfreien Ablauf bei.

Ab etwa 15:30 Uhr versammelten sich auf dem Rathausplatz zeitweise bis zu 200 Personen, um ihre Meinung in Bezug auf die Veranstaltung der AfD zu äußern. Parallel dazu versammelten sich ab 16:00 Uhr hinter dem Rathaus kurzzeitig rund 15 Personen. Diese Versammlung löste sich jedoch nach kurzer Zeit auf und die wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlossen sich den Personen auf dem Rathausplatz an. Ab 17:30 Uhr nahmen dann etwa 30 Teilnehmende an der Veranstaltung der AfD im Plenarsaal des Rathauses teil.

Die Versammlungen endeten gegen 19:00 Uhr und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verließen in kleinen Gruppen oder einzeln den Versammlungsort.

Das Einsatzkonzept trug wesentlich dazu bei, dass größere Vorfälle vermieden werden konnten und den Beteiligten weitgehend die Möglichkeit eingeräumt wurde, ihre Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerung wahrzunehmen.

Der Einsatzleiter, Herr Polizeirat André Wichmann, zog eine positive Bilanz zum Einsatzende: "Die Versammlungen verliefen geordnet und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhielten sich friedlich und kooperativ."

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

