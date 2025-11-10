PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gemeindehaus

Rickling (ots)

In der Zeit vom 05.11.2025 (Mittwoch, 14.15 Uhr) bis zum 06.11.2025 (Donnerstag, 08.00 Uhr) ist es zu einer Einbruchstat in das Gemeindehaus in der Straße Eichbalken gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Stehlgut erlangt.

Unbekannte verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus und brachen innerhalb des Gebäudes eine weitere Tür zum dortigen Kirchenbüro auf. Auf der Suche nach möglichem Stehlgut wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet und der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zu Auffälligkeiten in Tatzeit-/ und Tatortnähe machen kann, melde sich bitte unter der Rufnummer 04551-884-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

