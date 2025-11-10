PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seeth-Ekholt - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus: Bewohnerin überrascht Täter

Seeth-Ekholt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.11.2025) brachen in der Straße Beeklohe zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die zur Tatzeit anwesende Bewohnerin konnte die Einbrecher antreffen und vertreiben.

Die Täter gelangten zwischen 22:00 Uhr und 05:50 Uhr vermutlich über einen Seiteneingang in das Haus der Geschädigten und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem die Hauseigentümerin in der Nacht aufwachte und verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss vernahm, traf sie dort auf zwei unberechtigte Personen. Der kurze Kontakt zwischen den Beteiligten führte dazu, dass die Täter die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach kann mögliches Stehlgut nicht abschließend benannt werden.

Nach bisher vorliegender Beschreibung trugen die beiden Tatverdächtigen zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Sturmhaube. Sie waren etwa 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchstat und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesichtet und kann weitere Hinweise geben?

Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:17

    POL-SE: Rickling - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gemeindehaus

    Rickling (ots) - In der Zeit vom 05.11.2025 (Mittwoch, 14.15 Uhr) bis zum 06.11.2025 (Donnerstag, 08.00 Uhr) ist es zu einer Einbruchstat in das Gemeindehaus in der Straße Eichbalken gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Stehlgut erlangt. Unbekannte verschafften sich im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus und brachen innerhalb des Gebäudes ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 17:20

    POL-SE: Norderstedt - Anstehendes Versammlungsgeschehen am städtischen Rathaus

    Norderstedt (ots) - Am kommenden Samstagnachmittag (08.11.2025) werden in Norderstedt im Umkreis des städtischen Rathauses Versammlungsgeschehen erwartet. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen wird es voraussichtlich nicht kommen. Anlässlich einer Veranstaltung im Plenarsaal des Rathauses Norderstedt wurden bei der Versammlungsbehörde Protestkundgebungen, die ab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren