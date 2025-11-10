Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seeth-Ekholt - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus: Bewohnerin überrascht Täter

Seeth-Ekholt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.11.2025) brachen in der Straße Beeklohe zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die zur Tatzeit anwesende Bewohnerin konnte die Einbrecher antreffen und vertreiben.

Die Täter gelangten zwischen 22:00 Uhr und 05:50 Uhr vermutlich über einen Seiteneingang in das Haus der Geschädigten und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem die Hauseigentümerin in der Nacht aufwachte und verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss vernahm, traf sie dort auf zwei unberechtigte Personen. Der kurze Kontakt zwischen den Beteiligten führte dazu, dass die Täter die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach kann mögliches Stehlgut nicht abschließend benannt werden.

Nach bisher vorliegender Beschreibung trugen die beiden Tatverdächtigen zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Sturmhaube. Sie waren etwa 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchstat und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesichtet und kann weitere Hinweise geben?

Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell