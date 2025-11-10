PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Einfamilienhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Samstag (08.11.2025) kam es in der Straße Im Grunde zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Wohnräume. Es wurden unter anderem Wertgegenstände und persönliche Dokumente entwendet. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

