Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein: Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (Kreis Pinneberg) (ots)

Am Samstag (08.11.2025) kam es in der Bogenstraße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich zwischen 16:30 Uhr und 23:00 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zu dem Haus. In den Räumlichkeiten durchwühlten der oder die Täter das Interieur nach Wertsachen.

Angaben zum möglichen Stehlgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend genannt werden. Nach der Tatdurchführung flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen in diesem Verfahren und bittet um Hinweise von Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

