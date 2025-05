Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am Donnerstag, den 22.05.2025, gegen 07.15 Uhr befuhr ein weißer Kastenwagen die L3261 von Lampertheim-Wehrzollhaus in Richtung Lampertheim-Hofheim. Am Abzweig nach Biblis bog das Fahrzeug nach links ab. Kurz vor dem Bahndamm kam dem Fahrzeug ein silberner VW Touareg entgegen. Da der Touareg teilweise auf der Fahrspur des weißen Kastenwagens fuhr, musste dieser nach rechts ausweichen und fuhr auf die dortige Leitplanke auf. Der silberne Touareg flüchtete von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der 06206/9440-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell