Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokholt-Hanredder - Zusammenstoß zwischen Zug und Pkw mit einer verletzten Person - Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Bokholt-Hanredder (ots)

Am gestrigen Montag (10.11.2025) ist es gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang Waldstraße gekommen. Der Beifahrer des beteiligten Pkw erlitt leichte Verletzungen. Die Bahnstrecke wurde über den Zeitraum von zwei Stunden gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger Rentner, ein deutscher Staatsbürger aus Horst, die Waldstraße aus Richtung der Straße Sibirien kommend und wollte nach rechts in den Offenauer Weg abbiegen. An dem unbeschrankten Bahnübergang kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einem Zug der AKN, der aus Richtung Elmshorn kommend in Richtung Barmstedt fuhr.

Beim Zusammenstoß wurde der Pkw-VW-Golf des Rentners erheblich beschädigt. Es wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen.

Der Gesamtschaden wurde vorerst mit ca. 6000 Euro angegeben.

Der Beifahrer des Mannes, ein 17-jähriger Jugendlicher, wurde verletzt. Zunächst wurde von der Möglichkeit einer lebensgefährlichen Verletzung ausgegangen. Dies konnte nach Einweisung und Untersuchung in einer Klinik ausgeschlossen werden. Somit wird nunmehr von leichten Verletzungen ausgegangen.

Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Die Bahnstrecke war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt und wurde um 20.49 Uhr wieder freigegeben.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden beim Polizeirevier Elmshorn geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell