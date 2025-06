Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unter Cannabiseinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnertag, 5.6.2025, gegen 15.25 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Straße Schultenfeld in Oelde an. Bei der Kontrolle gab der 52-Jährige an, in der Nacht Cannabis konsumiert zu haben. Diese Aussage wurde durch einen Drogenvortest bestätigt. Die Einsatzkräfte nahmen den 52-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Da der Deutsche im Ausland lebt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

