Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am 10.11.2025 ist es in der Zeit von 07.45 Uhr bis 09.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Grünberger Straße gekommen. Hierbei erbeuteten Unbekannte Schmuck im Wert von ca. 3000 Euro und einige Hundert Euro Bargeld.

Anwohner hatten eine offenstehende Tür festgestellt und die Polizei alarmiert. Die Bewohner stellten nach Rückkehr fest, dass sich jemand gewaltsam Zutritt verschafft hatte und diverse Schränke und Schubladen im Haus geöffnet worden waren. Der oder die Täter nahmen hierbei gefundenen Schmuck und Bargeld an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten nun mögliche Zeugen um Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe. Hinweise können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell