Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Täter gelangen bei versuchtem Einbruch nicht ins Haus - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am 10.11.2025 (Montag) ist es in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 18.45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl im Rotbuchenkamp gekommen. Der oder die unbekannten Täter gelangten nicht ins Haus.

Im Tatzeitraum wurde gewaltsam versucht, in das Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch scheiterte und somit wurde auch nichts entwendet. Der Eigentümer stellte die Spuren des versuchten Einbruchs nach seiner Rückkehr fest und alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Dort sucht man nun nach möglichen Zeugen. Wer Auffälligkeiten im Tatzeitraum und in Tatortnähe festgestellt hat, kann sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell