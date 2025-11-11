PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach Raubtat

Norderstedt (ots)

Am heutigen Dienstag (11.11.2025) ist es gegen 06.45 Uhr zu einer Raubtat vor einer Kindertagesstätte in der Straße Deckerberg gekommen. Eine Erzieherin wurde hierbei leicht verletzt.

Zur genannten Zeit war die 28-jährige Hamburgerin auf dem Weg zur Kindertagesstätte Forstweg. Im Bereich der Eingangstür erhielt sie einen kräftigen Stoß gegen den Rücken und stürzte zu Boden. Ein unbekannter Täter öffnete dann den Reißverschluss ihres Rucksacks und entnahm eine Geldbörse samt eines geringen Bargeldbetrages. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung.

Die Erzieherin verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Zur Beschreibung des Täters ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um einen schlanken bis dünnen Mann handelt, der zur Tatzeit dunkle Bekleidung trug.

Die Ermittlungen zu dieser Raubtat werden bei der Kriminalpolizeistelle Norderstedt geführt. Zeugen, denen etwas Verdächtiges in Tatzeit-/Tatortnähe aufgefallen ist, melden sich bitte über die Rufnummer 040-52806-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren