POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach Raubtat

Norderstedt (ots)

Am heutigen Dienstag (11.11.2025) ist es gegen 06.45 Uhr zu einer Raubtat vor einer Kindertagesstätte in der Straße Deckerberg gekommen. Eine Erzieherin wurde hierbei leicht verletzt.

Zur genannten Zeit war die 28-jährige Hamburgerin auf dem Weg zur Kindertagesstätte Forstweg. Im Bereich der Eingangstür erhielt sie einen kräftigen Stoß gegen den Rücken und stürzte zu Boden. Ein unbekannter Täter öffnete dann den Reißverschluss ihres Rucksacks und entnahm eine Geldbörse samt eines geringen Bargeldbetrages. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung.

Die Erzieherin verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Zur Beschreibung des Täters ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um einen schlanken bis dünnen Mann handelt, der zur Tatzeit dunkle Bekleidung trug.

Die Ermittlungen zu dieser Raubtat werden bei der Kriminalpolizeistelle Norderstedt geführt. Zeugen, denen etwas Verdächtiges in Tatzeit-/Tatortnähe aufgefallen ist, melden sich bitte über die Rufnummer 040-52806-0.

