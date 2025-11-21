PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1100) Kellerbrand in Büchenbach

Erlangen (ots)

Am Freitagabend (21.11.2025) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Erlangen Büchenbach aus. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Das Feuer in dem Gebäude in der Coburger Straße wurde kurz vor 19:00 Uhr über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt. Laut Mitteilung sollte der Keller des Mehrfamilienhauses in Brand stehen. Die ersten Einsatzkräfte stellten kurz darauf eine starke Rauchentwicklung aus den Kellerfenstern des mehrstöckigen Gebäudes fest. Mehrere Bewohner konnten von den Beamten noch so rechtzeitig informiert werden, dass ein sicheres Verlassen des Gebäudes möglich war. Andere konnten laut Einschätzung der Feuerwehr bei geschlossenen Wohnungstüren zunächst sicher in ihren Wohnungen verbleiben.

Während der Löschmaßnahmen kamen die evakuierten Personen in einer gegenüberliegenden Kirche unter, wo sie vor der kalten Witterung geschützt waren. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Was den Brand ausgelöst hat ist bislang noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei.

