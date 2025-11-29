PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken im Auto unterwegs

Martinroda (ots)

Freitagabend wurde gg. 19:45 Uhr durch eine Polizeistreife ein 20-jähriger Ford-Fahrer kontrolliert, wobei die Beamten feststellen mussten, dass der Fahrer mit mehr als 0,8 Promille Alkohol intus unterwegs war. Ihn erwartet nun ein saftiges Bußgeld und mindestens ein Monat Fahrverbot. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 13:44

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Gotha (ots) - Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr heute Morgen die B 247 von Schwabhausen in Richtung Gotha. An einer Ampel musste er verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:43

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 27.11.2025, 18.30 Uhr bis 28.11.2025, 04.40 Uhr Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Inselsbergstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0309816/2025 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:42

    LPI-GTH: Verkehrsschild umgestoßen

    Arnstadt (ots) - Gestern Abend wurde gegen 23.00 Uhr bekannt, dass offenbar durch Unbekannte ein Pkw beschädigt wurde. Der Hyundai war ordnungsgemäß in der Straße "Unterer Markt" abgestellt. Augenscheinlich wurde ein daneben befindliches Verkehrsschild umgestoßen, das gegen den Pkw schlug. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Vorfall und dem Verursacher nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren