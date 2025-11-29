LPI-GTH: Betrunken im Auto unterwegs
Martinroda (ots)
Freitagabend wurde gg. 19:45 Uhr durch eine Polizeistreife ein 20-jähriger Ford-Fahrer kontrolliert, wobei die Beamten feststellen mussten, dass der Fahrer mit mehr als 0,8 Promille Alkohol intus unterwegs war. Ihn erwartet nun ein saftiges Bußgeld und mindestens ein Monat Fahrverbot. (ef)
