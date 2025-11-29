LPI-GTH: Betrunken im Auto unterwegs

Gotha (ots) - Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr heute Morgen die B 247 von Schwabhausen in Richtung Gotha. An einer Ampel musste er verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr