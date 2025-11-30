Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: randalierende Jugendliche

Gotha (ots)

Zwei jugendliche Randalierer warfen am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in der Uelleber Straße von Gotha einen E-Scooter, welchen sie am Straßenrand vorfanden, auf die Straße, unmittelbar vor einen herannahenden Pkw. Dieser kollidierte mit dem Roller und schleuderte ihn in den Gegenverkehr, wo ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Spaziergänger konnte das Geschehen beobachten und wusste zu berichten, dass die beiden Jugendlichen unerkannt entkommen konnten. Die Fahndung nach den beiden Randalierern blieb erfolglos. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschade in Höhe von ca. 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Geschehens beitragen können. Az: 310593/25 (ri)

