Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 23.08.2025

Leer (ots)

++Diebstahl aus Werkstatt++Wohnungseinbruch++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++

Leer - Diebstahl aus Werkstatt

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einer Werkstatt eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Unnerweg (Ortsteil Bingum) Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise zu Tat und/oder Täter bitte an die Polizei in Leer.

Rhauderfehn - Wohnungseinbruch

In den Vormittagsstunden des Freitages haben unbekannte Täter aus einem Wohnhaus in der Schwarzmoorstraße in der Ortschaft Collinghorst Bargeld entwendet. Auch hier kann die Höhe der Diebesbeute noch nicht genau bestimmt werden. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer oder Rhauderfehn.

Bunde - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Gegen 11:30 Uhr des Freitages mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines 32-jährigen Pkw-Führers aus Bunde feststellen, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung durch THC. Die Kontrolle wurde in der Mühlenstraße durchgeführt. Dort war die Fahrt dann auch beendet, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche--

Am Freitagnachmittag beschädigte in der Zeit von 15:25 bis 15:35 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Baumarktcenters Hagebaumarkt an der Ringstraße einen dort geparkten schwarzen Pkw der Marke VW Golf an der Heckstoßstange. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

