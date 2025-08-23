POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 23.08.2025
Leer (ots)
++Diebstahl aus Werkstatt++Wohnungseinbruch++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++
Leer - Diebstahl aus Werkstatt
Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einer Werkstatt eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Unnerweg (Ortsteil Bingum) Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise zu Tat und/oder Täter bitte an die Polizei in Leer.
Rhauderfehn - Wohnungseinbruch
In den Vormittagsstunden des Freitages haben unbekannte Täter aus einem Wohnhaus in der Schwarzmoorstraße in der Ortschaft Collinghorst Bargeld entwendet. Auch hier kann die Höhe der Diebesbeute noch nicht genau bestimmt werden. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer oder Rhauderfehn.
Bunde - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss
Gegen 11:30 Uhr des Freitages mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines 32-jährigen Pkw-Führers aus Bunde feststellen, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung durch THC. Die Kontrolle wurde in der Mühlenstraße durchgeführt. Dort war die Fahrt dann auch beendet, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.
Leer - Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche--
Am Freitagnachmittag beschädigte in der Zeit von 15:25 bis 15:35 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Baumarktcenters Hagebaumarkt an der Ringstraße einen dort geparkten schwarzen Pkw der Marke VW Golf an der Heckstoßstange. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell