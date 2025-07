Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenkameras entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag, 14:00 Uhr, bis Montag, 03:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei vor zwei Garagen in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl angebrachte Außenkameras. Des Weiteren stellte der Eigentümer an einer der Garagen Bohrlöcher in der Tür fest - zu einem Einbruch kam es nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174573/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

