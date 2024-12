Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.12.2024

Eschwege (ots)

Beleidigung, Bedrohung, Nötigung im Straßenverkehr

Die Beamten der Eschweger Polizei ermitteln aktuell gegen einen 27-Jährigen aus der Kreisstadt wegen eines Vorfalls vom Dienstagabend um 20.00 Uhr im Bereich Preußenplatz/Ecke Niederhoner Straße in Eschwege. Der Mann soll zur besagten Zeit einer 22-Jährigen aus Sontra zu dicht aufgefahren sein und anschließend sein Auto im Bereich der besagten Einmündung quer gestellt und so die Frau an der Weiterfahrt gehindert haben. Im Anschluss soll der 27-Jährige noch diverse Beleidigungen und drohende Worte ausgesprochen haben. Aufgrund dessen sind strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr gegen den 27-Jährigen aufgenommen wurde, bei dem die Beamten noch am selben Abend auch eine Gefährdeansprache durchführten. Die Hintergründe dieses Vorfalls könnten nach ersten Erkenntnissen in einem Verkehrskonflikt zwischen den beiden Beteiligten zu suchen sein. Weiteres müssen hier jetzt die Ermittlungen ergeben.

Zwei Pkw kollidieren auf Parkplatz von Lebensmittelmarkt

Gebührenpflichtig verwarnt wurde am Dienstagabend eine 67-Jährige aus Treffurt, die auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einen Unfall verursacht hatte. Die Frau befuhr gegen 18.00 Uhr den Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Werraaue in Wanfried und kollidierte hier aus Unachtsamkeit mit dem Wagen einer 56-Jährigen aus Wanfried, die zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz unterwegs war. Die Schäden belaufen sich auf 500 Euro am Auto der Verursacherin und auf 1000 Euro am Wagen der 56-Jährigen.

Kennzeichen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einem schwarzen VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichenschilder WBS-MH 99 geklaut. Das Auto war auf dem Gelände einer Speditionsfirma in der Straße Kuhtrift in Eschwege abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 08.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Am Dienstagabend befuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Eschwege die Landesstraße L 3243 aus Richtung Einmündung B 27 kommend in Richtung Vierbach. Gegen 20.48 Uhr kollidierte der Fahrer dann mit einem Reh, welches etwa 200 Meter vor der Ortslage von Vierbach unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Schaden am Auto des 37-Jährigen beläuft sich auf 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau hat der Besitzer eines silbernen Mercedes E-Klasse eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der Wagen war auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße geparkt. Nachdem der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er zwei frische Kratzer am Kofferraumdeckel oberhalb des Kennzeichens fest. Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstag, vmtl. zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Parkplatzrempler

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Flintbek (LK Rendsburg-Eckernförde) hat am Mittwoch in der Altstadt von Witzenhausen einen Unfall verursacht. Gegen 13.15 fuhr der Mann in der Drießenstraße in eine Parklücke und touchierte dabei ein geparktes Firmenauto. An den beiden Autos entstanden leichte Sachschäden, die noch nicht abschließend beziffert sind.

