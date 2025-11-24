Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Langenfeld: Ethanol-Explosion im Wohnzimmer - 2511099

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag, 23. November 2025, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Langenfeld gerufen in dessen Folge ein 31-Jähriger schwer verletzt worden war.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:30 Uhr explodierte aus bisher ungeklärter Ursache mutmaßlich der im Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Stock installierte Ethanol-Ofen und verletzte einen Bewohner schwer. Der 31-Jährige wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. Eine weitere Hausbewohnerin erlitt durch den Rauch im Treppenhaus leichte Verletzungen. Die restlichen Hausbewohner des siebenstöckigen Gebäudes konnten das Haus sicher verlassen beziehungsweise sich auf den Balkonen in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen vor Ort und konnte das Feuer rasch löschen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den genauen Umständen des Brandes.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell