POL-ME: Brand in Langenfeld: Ethanol-Explosion im Wohnzimmer - 2511099
Langenfeld (ots)
Am Sonntagnachmittag, 23. November 2025, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Langenfeld gerufen in dessen Folge ein 31-Jähriger schwer verletzt worden war.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 15:30 Uhr explodierte aus bisher ungeklärter Ursache mutmaßlich der im Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Stock installierte Ethanol-Ofen und verletzte einen Bewohner schwer. Der 31-Jährige wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. Eine weitere Hausbewohnerin erlitt durch den Rauch im Treppenhaus leichte Verletzungen. Die restlichen Hausbewohner des siebenstöckigen Gebäudes konnten das Haus sicher verlassen beziehungsweise sich auf den Balkonen in Sicherheit bringen.
Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen vor Ort und konnte das Feuer rasch löschen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den genauen Umständen des Brandes.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell