POL-ME: Wohnmobil gestohlen - 2511095

Erkrath (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 23. November 2025, wurde ein Wohnmobil der Marke "Knaus" in Erkrath-Hochdahl von Unbekannten entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines Knaus R19 hatte sein Fahrzeug in einer privaten Hofeinfahrt an der Donaustraße über Nacht abgestellt. In der Zeit von 0 Uhr bis 13:15 Uhr entwendeten Unbekannte das Wohnmobil und flohen unerkannt. Der Halter alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ließen das Fahrzeug mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME) zur internationalen Fahndung ausschreiben. Der Wert des sieben Jahre alten Knaus R19 wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum an der Donaustraße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Wohnmobils machen? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

