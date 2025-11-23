PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt - 2511093

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt - 2511093
Langenfeld (ots)

Am Samstag, 22. November 2025, wurde eine Mülltonne in Langenfeld-Immigrath durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Anne-Frank-Straße in Höhe der Hausnummer 8 gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, die gegenüber des Mehrfamilienhauses an einem Stichweg stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Behälter stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

