Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt - 2511093

Langenfeld (ots)

Am Samstag, 22. November 2025, wurde eine Mülltonne in Langenfeld-Immigrath durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Anne-Frank-Straße in Höhe der Hausnummer 8 gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, die gegenüber des Mehrfamilienhauses an einem Stichweg stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Behälter stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

