Polizei Mettmann

POL-ME: Brand des Hardenberger Schlosses: Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen - 2511090

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Velbert bereits mit einer eigener Pressemeldung berichtet hat (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/6163920), ist am frühen Freitagmorgen (21. November 2025) das Hardenberger Schloss im Velberter Ortsteil Neviges bei einem verheerenden Brand erheblich beschädigt worden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4:30 Uhr hatte eine Streife der Polizei den Brand festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Als diese am Brandort eintraf, hatte sich im Dachstuhl des Wasserschlosses bereits eine massive Rauchentwicklung gebildet.

Trotz eines schnellen Eingreifens der zahlreichen Einsatzkräfte aus allen Stadtteilen Velberts sowie weitere tatkräftige Unterstützung von weiteren Löscheinheiten aus dem Umkreis konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer über das gesamte Dach ausbreitete und das Gebäude auch im Innenbereich massiv zerstörte.

Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr nahm das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache auf. Hierzu wurde auch ein externer Brandsachverständiger eingeschaltet der den Brandort noch während der andauernden Löscharbeiten bereits in Augenschein nahm.

Wie es zu dem Brandgeschehen kam, ist aktuell noch vollkommen unklar - die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Mit einem Ergebnis der Brandermittlungen ist zudem erst in einigen Tagen zu rechnen - so ist das Gebäude aktuell nicht begehbar. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass es einsturzgefährdet ist.

Der Schaden an dem Schloss beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe von mehr als zehn Millionen Euro.

Die Polizei bittet:

Zeuginnen oder Zeugen, die den Brandausbruch beobachtet haben oder die Ermittlungen zur Brandursache durch sonstige Informationen unterstützen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell