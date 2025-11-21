Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2511088

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 21. November 2025, missachtete in Langenfeld eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt eines Linienbusses. Der Bus war gegen 9:40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung der Kölner Straße unterwegs. Zeugen beobachteten, wie die oder der Unbekannte mit einem gelben oder goldfarbenen Kleinwagen von der Metzmacherstraße auf die Hauptstraße einbog und so den Linienbus zu einer Gefahrenbremsung zwang. Eine 87-jährige Langenfelderin, die sich im Bus befand, wurde dadurch schwer verletzt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadenregulierung zu ermöglichen. Leider blieb eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei Langenfeld ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

