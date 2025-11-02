Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3 - eine verletzte Person

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 2. November 2025 um 10:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Entgegen der Meldung konnten alle Personen glücklicherweise noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Die betroffenen Personen wurde vom Rettungsdienst gesichtet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell