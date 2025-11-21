Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511087

Bild-Infos

Download

Hilden / Heiligenhaus / Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 20. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Haus an der Straße Lodenheide in Hilden ein. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 15:30 Uhr und 19:40 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck. Die genaue Höhe des Schadens ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Auch an der Düsseldorfer Straße brachen Unbekannte am Donnerstag, 20. November 2025, zwischen 15 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Sie drangen gewaltsam durch eine Hintertür ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit noch unklar.

Zwischen 15:30 Uhr am Mittwoch, 19. November 2025, und 7:45 Uhr am Donnerstag, 20. November, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter auf einer Baustelle an der Hildener Otto-Hahn-Straße zwei Container auf. Sie entwendeten Arbeitskleidung, Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Die Höhe des Schadens liegt geschätzt im vierstelligen Euro-Bereich.

Am Donnerstagabend, 20. November 2025, drangen Unbekannte zwischen 19:30 Uhr und 22:20 Uhr auch in ein Haus in der Straße Grünewald ein. Sie verschafften sich durch ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und stahlen mehrere Münzen. Ob noch mehr entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht auf Donnerstag, 20. November 2025, drangen in Heiligenhaus Unbekannte gewaltsam in die Lagerhalle einer Baumschule in der Straße Wusten ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und entwendeten einen Tresor mit Dokumenten. Dieser wurde aufgebrochen in der Nähe aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Donnerstag, 20. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in Mettmann durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Stübbenhauser Straße ein und durchsuchten die Räume. Ob bei dem Einbruch, der zwischen 14:15 Uhr und 19:40 Uhr stattfand, etwas gestohlen wurde, ermittelt zurzeit die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

Zwischen Mittwoch, 19. November 2025, 17 Uhr, und Donnerstag, 20. November 2025, 13 Uhr, drangen Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in das Verwaltungsgebäude eines Kinderheims an der Böckenbuschstraße in Velbert ein. Sie durchsuchten die Büroräume, entwendeten aber offenbar nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am Donnerstag, 20. November 2025, brachen Unbekannte zwischen 14:30 Uhr und 21:30 Uhr in eine Wohnung in der Wülfrather Eichendorffstraße ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Polizei ermittelt zurzeit, was entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell