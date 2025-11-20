Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Autos aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2511083

Velbert (ots)

Im Zeitraum von Montag, 17. November 2025, gegen 7:00 Uhr, bis Mittwoch, 19. November 2025, gegen 8:30 Uhr, brachen noch unbekannte Täterinnen oder Täter in Velbert drei Autos auf. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

An der Siemensstraße schlugen die Unbekannten in Höhe der Hausnummer 22 bei einer weißen Mercedes C-Klasse die Seitenscheibe ein und entwendeten Bargeld.

Auch an der wenige Meter entfernten Haberstraße zerstörten die Täterinnen oder Täter die Seitenscheibe eines in Höhe der Hausnummer 45 geparkten grauen VW Golf. An der Einmündung zur Straße "Zur Röbbeck" schlugen sie zwei Seitenscheiben eines grauen Audi A4 ein. Ob bei den beiden Autos etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf jeweils wenige hundert Euro.

Ob die Taten in Zusammenhang mit ähnlichen Autoaufbrüchen in Langenfeld und Ratingen in den vergangenen Tagen stehen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6161159, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6160233), ermittelt die Kriminalpolizei und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an den genannten Straßen etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

