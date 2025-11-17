Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Serien von Autoaufbrüchen - die Polizei bittet um Hinweise - 2511067

Ratingen (ots)

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurden in der Nacht auf Freitag, 14. November 2025, in Ratingen-Tiefenbroich an vier Autos einzelne Seitenscheiben eingeschlagen. In der Nacht auf Samstag, 15. November 2025, wurden in Ratingen-Zentrum gleich sieben Autos in gleicher Art und Weise beschädigt. Zudem wurden in drei Fällen auch Wertgegenstände aus den Autos entwendet. Die Polizei ermittelt in den Tatserien und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In der Nacht auf Freitag, 14. November 2025, alarmierte ein aufmerksamer Anwohner der Straße Am Söttgen in Tiefenbroich die Polizei, als er gegen 4:10 Uhr mehrere beschädigte Autos bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass Unbekannte an vier Autos, die in Höhe der Hausnummer 15 geparkt waren, jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Ob aus den unterschiedlichen Fabrikaten zudem Wertgegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen der Kriminalpolizei.

In der Folgenacht kam es zu einer weiteren Tatserie: In Ratingen-Zentrum wurden an insgesamt sieben Autos, alle von der Marke Mercedes Benz, entweder die Seitenscheibe oder das Dreiecksfenster eingeschlagen.

So wurde an der Straße Plättchesheide das Dreiecksfenster an der Fahrerseite eines Mercedes Benz GLC 300 beschädigt. Die unbekannten Täterinnen oder Täter durchsuchten zudem den Innenraum nach Wertgegenständen. Augenscheinlich ohne etwas zu stehlen, flohen sie anschließend unerkannt.

An der nahegelegenen Straßburger Straße schlugen der oder die Unbekannte ebenfalls gewaltsam eine Seitenscheibe eines vor einem Einfamilienhaus abgestellten Mercedes Benz AMG E63 ein. Auch hier wurde das Fahrzeuginnere durchsucht ohne Wertgegenstände zu stehlen.

An der ebenfalls nur wenige Gehminuten entfernten Bodelschwinghstraße wurde das Dreiecksfenster eines Mercedes Benz GLE 350D eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen nichts entwendet.

Am wenige Kilometer entfernten Liebfrauenweg wurden gleich zwei Autos aufgebrochen: Die Täterinnen oder Täter schlugen sowohl an einem Mercedes Benz GLS 200 als auch an einem nur wenige Häuser weiter abgestellten Mercedes Benz ML 350 jeweils das Dreiecksfenster ein, um in den Innenraum zu gelangen. Aus dem ML 350 wurde eine geringe Summe Bargeld gestohlen.

Auch aus einem an der Brückstraße abgestellten Mercedes Benz E200 wurde ebenfalls eine geringe Summe Bargeld entwendet, nachdem zuvor das Dreiecksfenster eingeschlagen worden war.

Aus einem Mercedes Benz AMG E53 wurde das Lenkrad ausgebaut und entwendet, nachdem die unbekannten Täterinnen oder Täter das Dreiecksfenster eingeschlagen hatten. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzstraße abgestellt gewesen.

Die Polizei leitete in allen Fällen ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Ob die Tatserien in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in der Nacht auf Freitag, 14. November 2025, an der Straße Am Söttgen in Tiefenbroich verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Feststellungen gemacht, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten? Zudem bittet die Polizei Zeuginnen oder Zeugen, die zu den Taten in der Nacht auf Samstag, 15. November 2025, Hinweise geben können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

