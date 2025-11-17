Polizei Mettmann

POL-ME: Diebe brechen zwei Autos auf und stehlen Infotainmentsysteme - 2511065

Langenfeld (ots)

Am Sonntag, 16. November 2025, brachen Unbekannte in Langenfeld zwei Autos auf und entwendeten diverse im Innenraum verbaute Fahrzeugteile. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Zwischen 0:30 Uhr und 6:45 Uhr öffneten die Täterinnen oder Täter auf bisher unbekannte Weise in der Straße In den Klausen einen Mini Cooper sowie einen BMW X5. Sie entwendeten aus beiden Autos die Infotainmentsysteme samt Navigation. Aus dem BMW stahlen sie zudem das Lenkrad, aus dem Mini die Tachoeinheit.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise bitte unter 02173 288-6310 an die Polizei Langenfeld.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell