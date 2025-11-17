Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2511066

Haan (ots)

In der Nacht auf Samstag, 15. November 2025, wurde ein Motorrad der Marke Honda von einem Parkplatz in Haan entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Freitagabend, gegen 23 Uhr, parkte der 18-jährige Halter seine Honda FMX650 auf einem Parkplatz vor einer Pizzeria an der Friedrich-Ebert-Straße. Am nächsten Morgen, gegen 9:30 Uhr, kehrte er zum Abstellort zurück und stellte fest, dass die mit einem Lenkradschloss gesicherte Maschine gestohlen worden war.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schrieben die Honda FMX650 zur internationalen Fahndung aus. Wie das 20 Jahre alte Motorrad mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME-) gestohlen und abtransportiert werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der Zeitwert der rot lackierten Honda wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat in der Nacht auf Samstag, 15. November 2025, verdächtige Personen an dem Parkplatz beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell