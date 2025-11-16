Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder Müllcontainer angezündet - 2511062

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstag, 15. November 2025, wurde erneut ein Müllcontainer in Monheim am Rhein durch einen Brand beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lichtenberger Straße in Höhe der Hausnummer 19 gerufen. Dort brannte ein Müllcontainer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Mülltonnen verhindern.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Ob der Brand mit einem ähnlichen Vorfall in der Lichtenberger Straße in Verbindung steht (ots-Pressemeldung 2511052 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6158149) ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

