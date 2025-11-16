Polizei Mettmann

POL-ME: VW Golf brannte - Polizei bittet um Hinweise - 2511059

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen (15. November 2025) brannte in Monheim am Rhein in der Dahlemer Straße ein Auto. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach aktuellen Erkenntnissen war Folgendes passiert:

Gegen 3:40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete den Brand des auf einem Parkplatz abgestellten VW Golf. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Glücklicherweise wurden keine weiteren Autos beschädigt.

Die Kriminalpolizei geht bei ihren Ermittlungen von einer Brandstiftung aus und leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brand beobachtet oder kann Angaben zu möglichen Verursachern machen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell