Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511054

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 13. November 2025, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 6:20 Uhr und 17:40 Uhr in eine Wohnung an der Willbecker Straße in Erkrath-Hochdahl ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Zwischen Mittwoch, 12. November 2025, 7 Uhr, und Donnerstag, 13. November 2025, 8 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung an der Erkrather Sandheider Straße ein. Sie durchsuchten Schränke und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Am Donnerstag, 13. November 2025, entwendete gegen 5:20 Uhr ein unbekannter Mann in einer geschlossenen Gaststätte am Bernsauplatz zwei Kartenlesegräte, nachdem er sich durch den Haupteingang Zugang zu den Räumen verschafft hatte. Die Tat wurde am nächsten Morgen aufgrund einer Videoaufzeichnung festgestellt, die zudem zwei weitere Männer zeigte, die offenbar vor der Tür auf ihren Komplizen warteten. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen ist aktuell nicht möglich, ebenso ist nicht bekannt, wohin sie anschließend flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell