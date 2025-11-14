Polizei Mettmann

POL-ME: Hubschrauber im Einsatz nach Einbruchserie in Hösel: Polizei fasst einen Verdächtigen - 2511053

Ratingen (ots)

Im Ratinger Ortsteil Hösel hat die Polizei am Donnerstagabend (13. November 2025) nach einer Einbruchserie mit einem Hubschrauber nach den Tätern gefahndet. Hierbei konnte ein Verdächtiger angetroffen und gefasst werden.

Folgendes war geschehen:

Am Donnerstagabend wurden der Polizei gleich mehrere vollendete und versuchte Einbrüche in Ratingen-Hösel gemeldet. So waren im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr bis dahin noch unbekannte Täter in Einfamilienhäuser am Dachsring, am Heimsang sowie "Am Tackenberg" eingedrungen. Kurz darauf alarmierten Höseler Bürgerinnen und Bürger die Polizei, weil sie zwei verdächtige Personen in ihren Gärten beobachtet hatten.

Daraufhin leitete die Polizei umgehend eine größere Fahndung nach den mutmaßlichen Einbrechern ein. Hierbei setzte sie zur Unterstützung auch einen Polizeihubschrauber ein, was letztlich zum Erfolg führte: So konnten aus der Luft gegen 21 Uhr zwei Verdächtige ausfindig gemacht werden. Einen der Männer, einen 29 Jahre alten Albaner, stellten die Polizistinnen und Polizisten - dem anderen gelang jedoch die Flucht.

Der polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretene Verdächtige wurde zur Polizeiwache gebracht und die Einsatzkräfte leiteten gleich mehrere Verfahren gegen ihn ein. Ob er auch tatsächlich für die Einbrüche verantwortlich gemacht werden kann, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

