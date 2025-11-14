POL-ME: Opel Astra in Flammen - 2511055
Mettmann (ots)
Am Donnerstagabend den 13.11.2025, geriet in Mettmann auf der Hammerstraße ein Auto in Brand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Nach aktuellen Erkenntnissen war Folgendes passiert:
Gegen 22 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete den Brand des Opel Astra. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der vordere Teil und der Innenraum des Opels brannten komplett aus. Glücklicherweise wurden keine weiteren Autos beschädigt.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen und leitete ein entsprechendes Verfahren ein.
Die Polizei fragt:
Wer hat den Brand beobachtet oder kann Angaben zu möglichen Verursachern machen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982 6250 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell