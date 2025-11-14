Polizei Mettmann

POL-ME: Opel Astra in Flammen - 2511055

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend den 13.11.2025, geriet in Mettmann auf der Hammerstraße ein Auto in Brand. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach aktuellen Erkenntnissen war Folgendes passiert:

Gegen 22 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete den Brand des Opel Astra. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der vordere Teil und der Innenraum des Opels brannten komplett aus. Glücklicherweise wurden keine weiteren Autos beschädigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen und leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brand beobachtet oder kann Angaben zu möglichen Verursachern machen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982 6250 jederzeit entgegen.

