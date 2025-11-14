Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2511056

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Zwischen Dienstag, 11. November 2025, 18 Uhr, und Donnerstag, 13. November 2025, 12 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Hilden an der Heinrich-Lersch-Straße auf Höhe der Hausnummer 45 einen geparkten BMW der 3er-Reihe. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden an der linken, hinteren Seite des BMW wird vorläufig auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell