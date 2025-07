Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxi geprellt, Widerstand geleistet

Metalldiebe flüchten

Neuenrade (ots)

Ein Taxi-Fahrer rief Sonntagfrüh die Polizei zum Mühlendorf. Ein Fahrgast aus Lüdenscheid (38) hatte sich geweigert das Entgelt zu entrichten. Gegenüber den Beamten verhielt er sich sehr aggressiv. Er beleidigte einen Polizisten als Wichser und weigerte sich trotz Platzverweis zu gehen. Schließlich musste er überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen sperrte er sich. Der Lüdenscheider schlief seinen Rausch in einer Zelle aus und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen verantworten. (dill)

Bisher unbekannte Täter versuchten Samstag, um 15.30 Uhr, Metall auf dem Gelände einer Firma an der Welmecke zu stehlen. Ein Zeuge bemerkte die beiden Diebe auf frischer Tat. Die ertappten Männer ergriffen darauf sofort die Flucht in einem Auto mit Essener Kennzeichen. Bei der Flucht striffen die Täter mit ihrem Fahrzeug den geparkten Wagen des Zeugen, der noch versucht hatte, sich damit in den Weg zu stellen. Gegen die Unbekannten wird nun wegen versuchten Diebstahls und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Wer hat zur Tatzeit in der Nähe verdächtige Personen oder ein verdächtiges Auto mit Essener Kennzeichen gesehen? Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell