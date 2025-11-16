PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Mann rammt zwei geparkte Fahrzeuge

Zülpich (ots)

Am Freitagabend (14. November) befuhr ein 55-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem PKW gegen 22:30 Uhr den Frankengraben in Zülpich. Nach eigenen Angaben griff er im Auto nach einer Pizza und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei geparkten PKW, die dabei teilweise erheblich beschädigt wurden. Bei seinem eigenen PKW brach die Vorderachse.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:05

    POL-EU: Küchenbrand in Wohnhaus

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (13. November) kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Euskirchen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich bereits alle Bewohner außerhalb des Hauses. Betroffen war eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Zweifamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche zu einem Brand, nachdem eine 51-Jährige Öl in einer Pfanne erhitzte. In der Pfanne entfachte schließlich ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:05

    POL-EU: Ladendieb mehrfach aktiv

    Kall (ots) - Am Donnerstagmorgen (13. November) kam es in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Kall zu mehreren Diebstahlsdelikten durch einen 31-Jährigen. Nach Angaben eines Mitarbeiters betrat der 31-Jährige bereits gegen 6.30 Uhr erstmals den Supermarkt und entwendete alkoholische Getränke. Im weiteren Verlauf des Vormittags erschien er erneut und nahm wiederholt Ware an sich, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiter konnten ihn jedoch nicht aufhalten. Gegen 10.30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren