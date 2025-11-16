Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Mann rammt zwei geparkte Fahrzeuge

Zülpich (ots)

Am Freitagabend (14. November) befuhr ein 55-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem PKW gegen 22:30 Uhr den Frankengraben in Zülpich. Nach eigenen Angaben griff er im Auto nach einer Pizza und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit zwei geparkten PKW, die dabei teilweise erheblich beschädigt wurden. Bei seinem eigenen PKW brach die Vorderachse.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell