PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb mehrfach aktiv

Kall (ots)

Am Donnerstagmorgen (13. November) kam es in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Kall zu mehreren Diebstahlsdelikten durch einen 31-Jährigen. Nach Angaben eines Mitarbeiters betrat der 31-Jährige bereits gegen 6.30 Uhr erstmals den Supermarkt und entwendete alkoholische Getränke. Im weiteren Verlauf des Vormittags erschien er erneut und nahm wiederholt Ware an sich, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiter konnten ihn jedoch nicht aufhalten. Gegen 10.30 Uhr betrat der Mann erneut das Geschäft und steckte wiederholt alkoholische Getränke ein und wollte das Geschäft verlassen, wurde diesmal jedoch von einem Angestellten gestoppt. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann noch im Markt an. Bei der Durchsuchung konnten zwei Dosen alkoholischer Mischgetränke aufgefunden werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren zweistelligen Eurobetrag. Aufgrund bestehender Flucht- und Wiederholungsgefahr wurde der 31-Jährige vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Schleiden gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Anzeigen bezüglich des Diebstahls wurden gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 14:10

    POL-EU: Verkehrskontrolle deckt gleich mehrere Überraschungen auf

    Blankenheim-Rohr (ots) - Am späten Mittwochabend (12. November) staunten Polizeibeamte nicht schlecht, als sie gegen 23.25 Uhr auf der Landstraße 115 bei Blankenheim-Rohr einen 40-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Bamberg kontrollierten. Bereits beim ersten Blick wurde klar: Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen passten zum Pkw ungefähr so gut wie ein Schlüssel zum falschen Schloss. Auf Nachfrage konnte der Mann ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:10

    POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Pkw

    Schleiden-Vogelsang (ots) - Am gestrigen Mittwoch (12. November) kam es um 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Schleiden-Vogelsang zu einer Kollision zwischen einem Kradfahrer und einer Pkw-Fahrerin. Ein 48-jähriger Kradfahrer aus Belgien befuhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Schleiden-Vogelsang kommend in Fahrtrichtung Einruhr. Ausgangs einer Rechtskurve kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:10

    POL-EU: Einbruch in Pfarrbücherei

    Mechernich-Kommern (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (11. November), 17 Uhr, bis Mittwoch (12. November), 14.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Pfarrbücherei in der Straße "Kirchberg" in Mechernich-Kommern. Durch Aufbrechen der Eingangstür gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Im Gebäude wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Zum Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren