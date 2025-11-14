Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb mehrfach aktiv

Kall (ots)

Am Donnerstagmorgen (13. November) kam es in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Kall zu mehreren Diebstahlsdelikten durch einen 31-Jährigen. Nach Angaben eines Mitarbeiters betrat der 31-Jährige bereits gegen 6.30 Uhr erstmals den Supermarkt und entwendete alkoholische Getränke. Im weiteren Verlauf des Vormittags erschien er erneut und nahm wiederholt Ware an sich, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiter konnten ihn jedoch nicht aufhalten. Gegen 10.30 Uhr betrat der Mann erneut das Geschäft und steckte wiederholt alkoholische Getränke ein und wollte das Geschäft verlassen, wurde diesmal jedoch von einem Angestellten gestoppt. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann noch im Markt an. Bei der Durchsuchung konnten zwei Dosen alkoholischer Mischgetränke aufgefunden werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren zweistelligen Eurobetrag. Aufgrund bestehender Flucht- und Wiederholungsgefahr wurde der 31-Jährige vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Schleiden gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Anzeigen bezüglich des Diebstahls wurden gefertigt.

