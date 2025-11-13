Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrolle deckt gleich mehrere Überraschungen auf

Blankenheim-Rohr (ots)

Am späten Mittwochabend (12. November) staunten Polizeibeamte nicht schlecht, als sie gegen 23.25 Uhr auf der Landstraße 115 bei Blankenheim-Rohr einen 40-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Bamberg kontrollierten. Bereits beim ersten Blick wurde klar: Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen passten zum Pkw ungefähr so gut wie ein Schlüssel zum falschen Schloss. Auf Nachfrage konnte der Mann zudem keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass der 40-Jährige nicht im Besitz von einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Für den Mann endete der Ausflug damit schneller als gedacht. Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Anzeigen gefertigt: -Fahrens ohne Fahrerlaubnis -Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz -Kennzeichenmissbrauch -Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell