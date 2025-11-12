Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Euskirchen-Rheder/Kreuzweingarten (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 10. November, 18 Uhr, bis Dienstag, dem 11. November, 12.45 Uhr, kam es in den Euskirchener Ortsteilen Rheder und Kreuzweingarten zu mehreren vollendeten und versuchten Diebstählen aus Fahrzeugen. In Euskirchen-Rheder wurden in der Achatstraße und in der Straße Schäferei unverschlossene Fahrzeuge geöffnet. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten Unbekannte Kleingeld und eine Geldbörse. In Euskirchen-Kreuzweingarten waren Fahrzeuge in der Hubertusstraße, Am Hang, Weingartenstraße und Josef-Gebertz-Straße betroffen. Auch hier wurden überwiegend unverschlossene Autos durchsucht. Entwendet wurden unter anderem Sonnenbrillen und eine Geldbörse. An einem Fahrzeug in der Straße "Am Hang" stellten Polizeibeamte Hebelspuren an der Fahrertür fest. In diesem Fall blieb es beim Versuch, das verschlossene Fahrzeug zu öffnen. Zeugen beobachteten gegen 23.59 Uhr in der Josef-Gebertz-Straße in Euskirchen-Kreuzweingarten eine dunkel gekleidete Person mit einem Rucksack. Der Unbekannte zog mehrmals am Griff der Fahrertür und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei Euskirchen erinnert in diesem Zusammenhang daran, Fahrzeuge stets abzuschließen - auch bei nur kurzer Abwesenheit. Ein Pkw ist kein Tresor. Wertsachen sollten grundsätzlich nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell