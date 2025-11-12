Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 24 Felgen entwendet

Bad Münstereifel (ots)

Im Zeitraum von Montag (10. November), 15 Uhr, bis Dienstag (11. November), 9.30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte in Bad Münstereifel-Houverath von einem Grundstück in der Straße Mühlenberg insgesamt 24 Alu-Felgen, die teilweise bereift waren. Die Felgen lagerten auf dem Hof des Grundstücks. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell