PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kein guter Jahrgang: Betrunkene Frau randaliert am Busbahnhof

Hellenthal (ots)

Am Montagnachmittag (10. November) sorgte eine 30-jährige Frau aus Schleiden am Busbahnhof in Hellenthal für einen Einsatz.

Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen eine lautstark randalierende Frau, die nach deren Angaben Passanten anschrie und sogar versuchte, minderjährigen Jugendlichen Alkohol anzubieten. Die Frau soll die jungen Menschen mehrfach aufgefordert haben, mitzutrinken - was diese jedoch ablehnten.

Als die 30-Jährige offenbar bemerkte, dass die Polizei informiert wurde, verließ sie fluchtartig und schwankend den Busbahnhof in Richtung Blumenthal. Weit kam sie allerdings nicht: Die eingesetzten Polizeibeamten trafen sie kurze Zeit später an - deutlich alkoholisiert, mit lallender Sprache, unsicherem Gang und einer leeren Weinflasche in der Hand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,26 Promille. Kaum war die Überprüfung beendet, setzte die Frau ihrer Flucht ein kurioses Ende: Sie sprang plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf die Fahrbahn - mitten in den fließenden Verkehr.

Um eine Gefährdung für sie selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, stoppten die Polizisten die Frau unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt und legten ihr Handfesseln an. Sie wurde anschließend und zum Eigenschutz in Gewahrsam genommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:00

    POL-EU: 32-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle

    Euskirchen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung in der Hochstraße in Euskirchen beabsichtigten Polizeibeamte am Sonntag (9. November) um 19.33 Uhr einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aus Zülpich anzuhalten und zu kontrollieren. Nachdem dem Pkw-Fahrer Anhaltezeichen gegeben wurden, verlangsamte dieser zunächst seine Geschwindigkeit, hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter auf eine Polizeibeamtin zu. Die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

    Nettersheim-Tondorf (ots) - Am gestrigen Sonntag (9. November) wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim in der Straße Schlehenweg in Nettersheim-Tondorf angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem Mann ein starker Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Unfall, Flucht, Taxi und Gewahrsam - ein voller Freitagabend

    Mechernich-Bleibuir (ots) - Am Freitagabend (7. November) kam es auf der Landstraße 169 zwischen Mechernich-Bleibuir und Mechernich-Bergbuir gegen 17.11 Uhr zu einem Verkehrsunfall, der sich im weiteren Verlauf zu einer längeren Einsatzserie entwickelte. Eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis war mit ihrem Pkw auf der Landstraße 169 in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren