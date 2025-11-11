Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kein guter Jahrgang: Betrunkene Frau randaliert am Busbahnhof

Hellenthal (ots)

Am Montagnachmittag (10. November) sorgte eine 30-jährige Frau aus Schleiden am Busbahnhof in Hellenthal für einen Einsatz.

Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen eine lautstark randalierende Frau, die nach deren Angaben Passanten anschrie und sogar versuchte, minderjährigen Jugendlichen Alkohol anzubieten. Die Frau soll die jungen Menschen mehrfach aufgefordert haben, mitzutrinken - was diese jedoch ablehnten.

Als die 30-Jährige offenbar bemerkte, dass die Polizei informiert wurde, verließ sie fluchtartig und schwankend den Busbahnhof in Richtung Blumenthal. Weit kam sie allerdings nicht: Die eingesetzten Polizeibeamten trafen sie kurze Zeit später an - deutlich alkoholisiert, mit lallender Sprache, unsicherem Gang und einer leeren Weinflasche in der Hand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,26 Promille. Kaum war die Überprüfung beendet, setzte die Frau ihrer Flucht ein kurioses Ende: Sie sprang plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf die Fahrbahn - mitten in den fließenden Verkehr.

Um eine Gefährdung für sie selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, stoppten die Polizisten die Frau unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt und legten ihr Handfesseln an. Sie wurde anschließend und zum Eigenschutz in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell