Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verdacht des Handeltreibens mit Cannabis

Euskirchen (ots)

Am Montagnachmittag (17.25 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte in der Euskirchener Innenstadt einen Mann mittleren Alters im Bereich der Berliner Straße.

Er führte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis mit sich.

Aufgrund der aufgefundenen Mengen besteht der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Euskirchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell