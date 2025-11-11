Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verdacht des Handeltreibens mit Cannabis
Euskirchen (ots)
Am Montagnachmittag (17.25 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte in der Euskirchener Innenstadt einen Mann mittleren Alters im Bereich der Berliner Straße.
Er führte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis mit sich.
Aufgrund der aufgefundenen Mengen besteht der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden sichergestellt.
Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Euskirchen.
