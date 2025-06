POL-PDWIL: Zeugen nach Unfall gesucht!

Bombogen (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Juni 2025, 21:00 Uhr und Freitag, 27. Juni 2025, 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Berlinger Straße 2 in Bombogen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hier wurde ein geparkter PKW an der Beifahrertür und am rechten Außenspiegel beschädigt. Sollte es Zeugen geben, die den Unfall mitbekommen haben und sachdienliche Hinweise ...

