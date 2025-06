POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Winterspelt (ots) - In der Zeit von Samstag, den 21. Juni 2025, 19:00 Uhr und Montag, den 23. Juni 2025, 21:00 Uhr kam es in Winterspelt in der Hauptstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter warfen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss mittels einer Steinplatte ein und gelangten so in das Gebäude. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen in Winterspelt in ...

